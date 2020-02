“Binnen vier jaar spelen we minstens één keer kampioen”: voorspelling van Liverpool-trainer Jurgen Klopp lijkt in vierde jaar dan toch uit te komen

Het waren destijds profetische woorden van Liverpool-trainer Jurgen Klopp. De Duitser stelde op zijn eerste persconferentie bij Liverpool dat ze binnen vier seizoenen op z’n minst één keer kampioen zouden worden in de Premier League. Ondertussen is duidelijk dat Klopp het wel eens bij het rechte eind zou kunnen hebben gehad.

Klopp maakte in oktober 2015 de overstap van Borussia Dortmund naar Liverpool. Op dat moment stonden The Reds pas tiende in de Premier League. Klopp was de man die Liverpool voor het eerst in twintig jaar weer naar de titel moest loodsen. Op zijn allereerste persconferentie toonde de Duitser zich dan ook meteen ambitieus: “Geef ons alstublieft de tijd maar als ik hier zit binnen vier jaar denk ik dat we één titel zullen hebben”. Gezien Liverpool zijn eerste twee wedstrijden onder Klopp had gelijkgespeeld, deed dit bij velen de wenkbrauwen fronsen.

Onterecht, zo blijkt nu. Liverpool stond de laatste jaren nooit dichter bij een landstitel dan dit seizoen. Hoewel er nog twaalf speeldagen zijn in de Premier League, hoeven The Reds de concurrentie niet meer te vrezen. De tweede in de stand, Manchester City, volgt immers al op 22 punten. Met nog slechts 36 punten te verdienen lijkt Liverpool zich dus nu al kampioen te kunnen wanen. De woorden van Klopp waren dan toch niet zo profetisch...