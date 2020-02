Asbestfonds keerde in 2018 8,5 miljoen euro schadevergoeding uit aan slachtoffers

Het Asbestfonds keerde in 2018 voor 8,5 miljoen euro schadevergoedingen uit. Dat is minder dan in 2017 (8,7 miljoen euro) en meer dan in 2016 (8,01 miljoen euro). Dat blijkt uit het antwoord van minister Maggie De Block (Open VLD) op een schriftelijke vraag van Guy D’haeseleer (Vlaams Belang).

Het Asbestfonds werd in 2007 opgericht binnen het Fonds voor beroepsziekten en keert een schadevergoeding uit aan werknemers die ziek geworden zijn door blootstelling aan asbest. In het verleden werden enkel slachtoffers met mesothelioom en asbestose vergoed. Met de wet van 5 mei 2019 tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers wordt voortaan ook long- en larynxkanker vergoed dat door asbest veroorzaakt werd.

In 2018 werd 7,1 miljoen euro uitbetaald voor mesothelioom, 291.450 euro voor asbestose en 1,08 miljoen euro voor andere ziekten die wettelijk gelijkgesteld werden met asbestose. In totaal waren in 2018 2.287 personen erkend als slachtoffer van mesothelioom, 311 voor asbestose en 524 voor een ziekte die wettelijk gelijkgesteld is met asbestose. De grote meerderheid van al deze slachtoffers woont in Vlaanderen (2.029), gevolgd door Wallonië (945), Brussel (110) en buitenland (36).