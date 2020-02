Bouwproject van jachthaven in Anderlecht opgedoekt

Brussel / Anderlecht - Er komt geen nieuwe jachthaven in Anderlecht, want de promotor van het project The Dock heeft de plannen opgedoekt. Dat schrijft La Capitale en wordt bevestigd aan Belga door de gemeente Anderlecht. De promotor verkocht het terrein van de voormalige Shell-site en een eerste voorstel van een nieuw project ligt al op tafel.

De gemeente Anderlecht, het Brussel gewest en de Brusselse bouwmeester waren nog in discussie met Philippe De Bloos, de bouwpromotor van de jachthaven. In La Capitale laat hij verstaan dat er geen politieke steun was. Voor Anderlechts schepen van Stedelijke Ontwikkeling, Openbare Werken en Mobiliteit Susanne Mueller-Hübsch (Groen) kwam het als een verrassing dat hij de site verkocht.

“We hadden verschillende vragen voor de promotor die onbeantwoord bleven. De laatste informatie die we hadden, was dat de bouwplannen zouden aangepast worden. Er waren vragen over toegankelijkheid, want het was niet duidelijk of het een gesloten gemeenschap zou zijn en het was ook niet duidelijk wat er zou gebeuren in geval van een economisch probleem”, vertelt Mueller-Hübsch.

De schepen laat nog weten dat er in januari al een eerste vergadering was over het nieuwe project met de architecten van Studio Farris. Tijdens een eerste vergadering werden de plannen en de volumes voorgesteld. De nieuwe promotor wil er appartementen bouwen en voorziet ook een openbare ruimte die de achterliggende wijken verbindt met het kanaal.

“Voor ons als gemeente is het belangrijkste dat het nu vooruit gaat, want de site staat al jaren leeg. Het is belangrijk dat er een project komt dat aansluit en open staat voor de wijk”, stelt Mueller-Hübsch.