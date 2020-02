Zeventiger kritiek na schietpartij in Wielsbeke: slachtoffer getroffen door twee kogels, ooggetuigen zien wagen wegrijden

Wielsbeke - In de Breestraat in Wielsbeke is maandagmiddag een bewoonster aangetroffen met twee schotwonden. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Een getuige zag een wagen wegrijden.

Werknemers van de firma Unilin zagen maandagmiddag de politie met getrokken wapens aankomen bij het riante herenhuis vlak bij het bedrijf. Een getuige had even voordien de hulpdiensten verwittigd omdat er een schietpartij was geweest. De bewoonster van het huis raakte daarbij zwaargewond. Ze werd aangetroffen met twee kogelwonden.

De politie omsingelde massaal het huis, maar een dader kon niet meer worden gevonden. Volgens de getuige vluchtte hij weg met een wagen.