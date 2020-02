Vincent Kompany opnieuw op het trainingsveld, ook winteraankoop Kemar Lawrence is er bij

Vincent Kompany (33) staat terug tussen zijn troepen. De aanvoerder van Anderlecht ontbrak vrijdag in de topper tegen AA Gent.

Frank Vercauteren selecteerde de Rode Duivel niet voor de wedstrijd tegen AA Gent. Kompany lijkt zich nu klaar te stomen voor de volgende wedstrijd van Anderlecht. Zaterdag trekt paars-wit naar KV Mechelen. Een zege lijkt noodzakelijk om te mogen blijven dromen van Play-off 1.

Ook Kemar Lawrence (27) sloot aan bij de groep op Neerpede. De Jamaicaan kwam tijdens de wintermercato over de New York Red Bulls. Vrijdag kwam de linksback pas aan in ons land, omdat er wat problemen ontstonden met zijn paspoort.

