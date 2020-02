E-commercegigant Alibaba gaat voor 2,6 miljard aan goedkope kredieten aanbieden aan bedrijven getroffen door coronavirus

De Chinese e-commercegigant Alibaba gaat voor 20 miljard yuan (zo’n 2,6 miljard euro) aan goedkope kredieten aanbieden aan bedrijven die in moeilijkheden zijn gekomen door het nieuwe coronavirus.

Bedrijven uit de provincie Hubei, waar de virusuitbraak startte en waar dus ook de grootste economische impact is, zullen voorrang krijgen voor deze goedkope kredieten, zo maakte Alibaba maandag bekend.

In Hubei, waar zo’n 45 miljoen Chinezen wonen, en dan vooral in de hoofdstad Wuhan, is het openbare leven nagenoeg stilgevallen. De regio is momenteel afgesloten van de buitenwereld.

De goedkope kredieten gaan in de eerste plaats naar kleine en middelgrote ondernemingen. De rente die ze moeten betalen, zou zo’n 20 procent onder de marktrente liggen.