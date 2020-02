Hallepoorttunnel in Brussel afgesloten wegens... te veel verkeer

Brussel - De Hallepoorttunnel in Brussel werd maandagnamiddag om een ietwat bizarre reden afgesloten voor het verkeer. Op de Twitterpagina van Brussel Mobiliteit werd vermeld dat de tunnel werd afgesloten wegens te veel verkeer.

“Daardoor ontstaat het risico dat bestuurders mogelijk rechtsomkeer zouden willen maken, zouden uitstappen of beginnen rondlopen in de tunnel”, zegt Inge Paemen van Brussel Mobiliteit. “We hebben dat in het verleden ook bij de Leopold II-tunnel zien gebeuren.”

De tunnel werd een half uurtje afgesloten. Ondertussen moest het verkeer bovengronds omrijden.