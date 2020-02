25 arrestaties bij vierdaagse actie tegen drugssmokkel in Benelux en Frankrijk

Een grootschalige controleactie van politie en douanediensten in België, Frankrijk, Luxemburg en Nederland die gericht was tegen drugstrafiek en -toerisme, heeft de voorbije vier dagen geleid tot 25 arrestaties en de inbeslagname van 17 voertuigen. Dat zegt de federale politie. Van de 1.925 personen die gecontroleerd werden, bleken er 247 in het bezit van drugs en 28 onder invloed.

Zowat de grootste vondst gebeurde door een multidisciplinair team in de lokale politiezone Voorkempen, waar een Antwerpse bestuurder werd gevat met 2,5 kilo marihuana. De man beweerde dat hij de wagen van een vriend had geleend om in Nederland “een klein beetje” cannabis te gaan halen.

In Nederland werd dan weer een Franse bestuurder gevat op de snelweg tussen Rotterdam en Antwerpen met maar liefst 1,7 kilo heroïne in zijn voertuig. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of de man alleen handelde of in opdracht van een bende.

Ook de spoorwegpolitie nam deel aan de actie en kon op de trein tussen Roosendaal en Antwerpen een vermoedelijke dealer vatten. Toen de politie de man wilde controleren, was de trein net gestopt in het station van Kalmthout. De verdachte slaagde erin om van de trein te springen en te voet de benen te nemen. Tijdens zijn vluchtpoging gooide hij een zak weg die later 200 gram marihuana en 10 gram hasj bleek te bevatten. De jongeman kon uiteindelijk tot staan worden gebracht en werd opgepakt. Bij de verdachte thuis werden ook nog 120 gram cannabis, hoeveelheden ketamine en cocaïne, een installatie voor de productie van cannabisolie en 4.500 euro cash gevonden. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de jongeman zowel xtc als cannabis dealde.

Langs de A12 in Berendrecht werden zaterdag heel wat voertuigen gecontroleerd die vanuit Nederland ons land waren binnengereden. Daarbij werden twee verdachten gevat met kleine, afzonderlijk verpakte hoeveelheden cocaïne toen ze onderweg waren om drugs te leveren aan huis. Een van de dealers was nog maar net vrij onder voorwaarden en werd dan ook meteen weer naar de gevangenis gebracht.

In de politiezone Minos werd dan weer een lokale dealer opgepakt die in het bezit was van 60 gram cannabis, 41 xtc-pillen, 7 gram cocaïne, 3 gram hasj en 1.600 euro aan cash geld.

In Limburg was het meest opmerkelijke resultaat van de actie een zichtbaar overladen bestelwagen die werd gestopt met in de laadruimte meer dan twee ton materiaal om een professionele cannabisplantage op te zetten. De bestuurder en een passagier werden van hun vrijheid beroofd. In West-Vlaanderen controleerden politie en douane verschillende lowcostbussen op weg naar Frankrijk. Verschillende passagiers bleken in het bezit van gebruikershoeveelheden marihuana. En in Luik werd langs de E25 vanuit Maastricht een Nederlander betrapt met 165 gram heroïne op zak.

De douanediensten namen tot slot ook briefzendingen bij Bpost onder de loep. Ze troffen er opmerkelijk veel cannabiszaden aan die afkomstig waren van eenzelfde afzender uit Nederland. De Nederlandse politie is een onderzoek gestart.