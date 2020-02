Waterkeringspoorten dicht wegens stormtij op de Schelde: chauffeurs moeten wagens zo snel mogelijk verplaatsen

Waterkeringspoorten dicht wegens stormtij: water komt over blauwe steen Video: Guyentie Bogaert

Antwerpen - In Antwerpen gaan maandagnamiddag de waterkeringspoorten aan de Scheldekaaien dicht omdat er stormtij op de Schelde is voorspeld. Dat hebben stad en brandweer zondag gezamenlijk beslist. Ze roepen automobilisten op om wagens die momenteel op de kaaien geparkeerd staan, zo snel mogelijk te verplaatsen.

Het verwachte stormtij is een combinatie van vloed en de nasleep van hevige wind op zee door storm Ciara, die zondagavond en -nacht haar piek bereikt. Volgens de weersverwachtingen komt het Scheldewater maandagnamiddag over de blauwe steen, wat betekent dat het water tot op de Scheldekaaien zou komen. De Antwerpse binnenstad wordt daar nog van gescheiden door waterkeringsmuren, maar daarin zitten hier en daar openingen zodat een deel van de kaaien bijvoorbeeld kan worden gebruikt als parking. Maandag om 14.30 uur gaan ook de waterkeringspoorten daar dus dicht, om de stad te beschermen tegen overstromingen.

Timelapse van springtij

De stad Antwerpen zal de nodige signalisatie voorzien aan de kaaien, maar roept automobilisten dus nu al op om hun voertuig tijdig te verplaatsen. Na het sluiten van de poorten kan je je wagen wel nog via nooduitritten verwijderen. De hulpdiensten raden echter af om te voet de waterkeringsmuur over te steken tijdens of onmiddellijk na hoogwater.

Ook voor dinsdag worden nog hoge waterstanden voorspeld. Het is volgens de stad dan ook nog niet duidelijk wanneer de waterkeringspoorten weer zullen openen.