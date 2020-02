Onverwacht vertrek van partijvoorzitster stort CDU in diepe crisis: hoe bondskanselier Angela Merkel haar opvolgster verpletterde

De Duitse politiek davert op haar grondvesten. Maandagochtend kondigde Annegret Kramp-Karrenbauer (57) onverwacht aan dat ze aftreedt als CDU-voorzitter en geen kandidaat zal zijn om lijsttrekker te worden bij de verkiezingen in 2021. Daarmee verdwijnt de gedoodverfde opvolgster van Angela Merkel (65) roemloos van het toneel. De bondskanselier zelf loopt een fikse kras op en haar partij een ongeziene barst.

Toen Kramp-Karrenbauer in 2018 werd aangeduid als opvolgster van Merkel als CDU-voorzitster leek het dat meteen ook de toekomstige bondskanselier was voorgesteld. Kramp-Karrenbauer had het pad van bijna ...