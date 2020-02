Familie doet twee weken na verdwijning Patrick (69) nieuwe oproep: “Alles wat maar een beetje zou kunnen helpen”

Brugge / Oostkamp / Zedelgem - Patrick Van Steenkiste (69) uit Hertsberge is nu al twee weken vermist. De man vertrok te voet vanuit zijn woning in de Sparrendreef. Zijn familie doet nog maar eens een oproep naar tips of getuigen. “Alles wat ook maar een beetje zou kunnen helpen”, klinkt het.

De vermiste man baatte samen met zijn echtgenote jarenlang een optiekzaak uit in Brugge. Een voormalige klant beweert dat hij Patrick de woensdag na zijn verdwijning ’s morgens nog zag wandelen aan de Sint-Elooikerk in Zedelgem. Het is de enige tip over de verdwijning die wat leek te kunnen opleveren.

Maar twee weken later tasten de speurders nog steeds in het duister. Patrick is 1,82 meter groot en is normaal gebouwd. Hij heeft kort, grijsbruin haar en een grijze stoppelbaard. Hij draagt een bril met rond, donkerkleurig montuur. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij vermoedelijk een bruine broek, bruine trui, wit hemd met fijne strepen, bruine hoge schoenen, zwarte jas, pet en zwarte handschoenen. Het parket sluit kwaad opzet momenteel uit. Een wanhoopsdaad wordt wel als een van de mogelijke pistes beschouwd.

Wie meer informatie over Patrick Van Steenkiste of waar hij zich bevindt heeft, kan contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800-30.300 of op het adres opsporingen@police.belgium.eu.