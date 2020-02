Braziliaan Fred snoeihard voor ploegmaats bij Manchester United: “Er zit teveel ijdelheid in deze groep”

Fred (26) deed een boekje open over de situatie bij Manchester United. Het draait niet helemaal lekker bij ManU en daar zit de groepssfeer voor iets tussen volgens de Braziliaan. “We hebben echt veel problemen.”

De middenvelder hoopt dat er snel iets verandert bij Manchester United. “Er ontbreekt veel aan de club op dit moment”, zegt hij in een gesprek met het Braziliaanse Youtubekanaal De Sola. “Vooral op het middenveld ontbreekt er creativeit in ons team. We moeten ook als groep onszelf zien te verbeteren. We hebben niet de “blijf-bij-elkaar-mentaliteit”. We hebben veel te veel discussies. Natuurlijk heeft iedere groep problemen, maar onze groep is daar zeker geen uitzondering op.”

Ijdelheid

De middenvelder hekelt ook de ijdelheid die in het team heerst. “Er is veel ijdelheid. Daar moeten we snel mee stoppen, we moeten gewoon het veld op gaan en alles geven. We zouden met alle spelers op dezelfde bladzijde moeten zitten, maar sommige spelers hebben andere doelstellingen voor zichzelf. Sommige spelers willen alle problemen zelf oplossen, maar dat is niet goed. Pas als iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft, kunnen we vooruit.

Manchester United staat pas achtste in de Premier League. Op 20 februari ontvangt Club Brugge de Britten in het Jan Breydelstadion voor de zestiende finales van de Europa League.