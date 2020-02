Kindermoord schokt Frankrijk: moeder doodt dochtertje (1) op verjaardag en dumpt het lichaam in container voor gebruikte kleren

De moeder (39) van het 1-jarig kind dat sinds vrijdag vermist was in het Franse Angers heeft bekend dat ze haar dochter doodde. Het lichaam van het kind werd teruggevonden in een container voor gebruikte kleren. Een motief voor de moord gaf de moeder niet.

Afgelopen weekend werd in Angers, een stad in het westen van Frankrijk, een grootse zoekactie op poten gezet nadat Vanille, een 1-jarig meisje, gekidnapt was. De moeder was samen het kind verdwenen. De vrouw in kwestie verbleef met haar dochter in een opvangtehuis voor gezinnen met een moeilijke thuissituatie.

Procureur Eric Bouillard. Foto: AFP

Heel snel werd duidelijk dat het om een onrustwekkende verdwijning ging. De vrouw was het hoederecht over haar dochter al verloren - vandaar dat ze in dat opvangtehuis moest verblijven - en in haar kamer trof de politie “onrustwekkende elementen” aan. “Ze heeft toen niet precies aangeduid wat ze ging doen, maar we konden uitgaan van een zeer wanhopige persoon”, zei de lokale procureur, Eric Bouillard, tijdens een persconferentie. Ze liet onder meer een briefje achter: “Ik zie jullie graag.”

Uiteindelijk wordt de vrouw zondag gevonden in een hotel in Nantes. Van het Vanille, haar dochter, geen spoor. Aanvankelijk legde ze enkele tegenstrijdige verklaringen af. Zo beweerde ze dat ze haar dochter bij een vriendin gelaten had, maar na een tijdje bekende ze. Ze had haar dochter vrijdag om het leven gebracht. Het was haar verjaardag, ze had haar verstikt om vervolgens het lichaam in een container voor gebruikte kleren te dumpen. Niet veel later werd het lichaam van Vanille gevonden op de plek die de moeder beschreven had.

Een motief gaf de moeder niet. Volgens de procureur is de vrouw “psychologisch kwetsbaar”. Ze heeft nog een andere dochter, in het verleden was ze al een keertje te laat terug in het tehuis, maar nog volgens de procureur waren er geen signalen om te vermoeden dat de vrouw tot zulke gruwel in staat zou zijn. Ook heeft ze een blanco strafblad.

Maandag werd een autopsie uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de moeder het kind wel degelijk verstikte, aldus de procureur van Angers. De vrouw werd door de onderzoeksrechter aangehouden. Het onderzoek naar de toerekeningsvatbaarheid van de vrouw loopt nog.