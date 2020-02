Legia Gdansk gaat zich versterken met Kenny Saief (26). De Amerikaan zat al een tijdje op een zijspoor bij Anderlecht. Hij wordt gehuurd tot het einde van het seizoen.

De flankspeler kwam over van AA Gent en werd vorig seizoen al uitgeleend aan FC Cincinnati in de MLS. Legia Gdansk staat zevende in de Poolse eerste klasse.