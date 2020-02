Gents ‘Pekelvosje’ verkozen tot mooiste street art van België

Gent - Het ‘Pekelvosje’ is verkozen tot één van de vijf mooiste muurschilderingen van België. Niet slecht voor een werk waarvan het schilderen vorige zomer nog werd stilgelegd door de politie.

De muurschildering is gemaakt door de jonge Gentse street artist Jolene Kitsune op de gevel van een huis in de Pekelharing, een zijstraat van de Recolletenlei. Het werd mogelijk gemaakt door een crowdfunding in de buurt.

De verkiezing werd georganiseerd door Street Art Antwerp. Volgers konden stemmen via sociale media op honderd werken verspreid over heel België. Meer dan 2.500 mensen brachten hun stem uit. Het ‘Pekelvosje’, dat een moeder en haar jong uitbeeldt, bleek één van de winnaars.