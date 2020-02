Duiken zonder zuurstoftank is ultieme ontspanning: “Goed tegen stress en angst”

Je adem inhouden en metersdiep het water in duiken. Zo lang mogelijk, zo ver mogelijk. Erg ontspannend klinkt het niet, maar toch is apneuduiken heilzaam voor mensen met veel stress of een burn-out. “Panikeren is hier geen optie, dus je leert je gedachten uitzetten”, zegt gezondheidspsycholoog Fanya Verhenne.