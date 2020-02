Vijf gezinnen sturen hun kinderen niet meer naar kinderdagverblijf in Diest: één van de peuters was week geleden in China

Diest - Uit schrik voor het coronovavirus hebben vijf gezinnen besloten hun peuter voorlopig niet naar het kinderdagverblijf ‘t Kevertje in Diest te sturen. Een van de andere kinderen die er opgevangen wordt, was de afgelopen week in China. Volgens het stadsbestuur is de onrust volkomen onterecht.

De onrust werd aangewakkerd op sociale media na het posten van een Facebookbericht door een ongeruste moeder “dat het kind weliswaar niet in de besmette provincie geweest was, maar er momenteel in China overal haarden opduiken”. “Er is te weinig kennis over het coronavirus en behandeling ervan om onze kinderen hier ‘misschien’ aan bloot te stellen”, aldus de vrouw.

Burgemeester Christophe De Graef (Open VLD) stelde maandag op ROBtv dat er geen enkel risico is. “We respecteren de regels die afgesproken zijn tussen de Belgische en Chinese overheid. Bij contacten met Volksgezondheid is ons tot tweemaal toe bevestigd dat er geen enkele reden voor paniek is”. Ook de dokter die het kind onderzocht, heeft bevestigd dat het gezond is.