N-VA vraagt opnieuw afschaffing assisen

N-VA gaat het parlement vragen om de assisenprocedure af te schaffen. De partij is al langer gekant tegen assisen, maar zet de afschaffing nu in de aanloop naar het proces rond de aanslagen van 22 maart weer op de agenda. Eerder had federaal procureur Frédéric Van Leeuw er al voor gepleit dat proces niet voor assisen te brengen. Het wetsvoorstel van N-VA gaat voort op dat pleidooi.