Ook AA Gent ontsnapt niet aan storm Ciara: deel van het dak van Ghelamco Arena weggewaaid

Gent - De Ghelamco-arena van AA Gent kreeg maandagavond rond 21.45 uur dan toch nog af te rekenen met de storm Ciara. Een windstoot zorgde ervoor dat enkele dakpanelen loskwamen van de voetbaltempel. Er vielen geen gewonden.

De brokstukken belandden op de parking van de Albert Heijn-supermarkt, die in het stadion gevestigd is. “Het gaat om enkele panelen van tribune 3, tegenover de hoofdtribune”, zegt woordvoerder Patrick Lips. “Gelukkig was niemand aanwezig op de parking.”

In totaal ligt er honderd vierkante meter van zulke panelen op het dak van de Ghelamco-arena, zegt de brandweer. “We onderzoeken of er nog meer kunnen loskomen.”