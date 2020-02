“Dit is slecht beleid. De clubs zagen de tak af waarop ze zitten”

Terwijl je zou denken dat het zo goed gaat met het Belgisch voetbal, krijg je een recordverlies van 23 profclubs op je bord. 87 miljoen euro. Dat is pijnlijk. Zeker als je weet dat onze clubs jaarlijks een fiscaal cadeau van 150 miljoen euro krijgen door de aparte regeling omtrent RSZ en bedrijfsvoorheffing. Plus 80 miljoen euro – straks zelfs 103 miljoen euro – aan tv-gelden. Dan is er maar één conclusie: veel clubs leven boven hun stand.