CLUBNIEUWS. Genk kan bijna weer rekenen op Daehli, Antwerp-verdediger Hoedt onzeker

Sommige clubs konden genieten van een vrij weekend, maat moeten daardoor deze week aan de bak. Bij Antwerp en Genk proberen ze nog enkele spelers fit te krijgen tegen donderdag.

GENK. Daehli ziet einde van de tunnel

De A-kern trainde maandag indoor. Met Daehli gaat het de goeie kant op. Hij houdt zich in de fitness vooral bezig met spierversterkende oefeningen voor de hamstrings. Inspanningen die hij steeds beter verteert, er is geen reactie meer. Hij kan dus stilaan de workload opvoeren. Ook doelman Gaëtan Coucke zit in de laatste rechte lijn van zijn revalidatie na een liesblessure. (rco)

CLUB BRUGGE. Verhaeghe geeft les aan Drogba

Bart Verhaeghe werd opnieuw door de UEFA gevraagd om een gastcollege te presenteren voor de studenten Master for International Players. De voorzitter van Club Brugge zag enkele bekende leerlingen in zijn klas: onder anderen O’Shea, Arshavin, Drogba en Kaka volgden met veel aandacht zijn toespraak. Het gaat om een aantal gewezen topspelers, die aan een tweede carrière in het voetbal werken. (jve)

ANTWERP. Hongla hervat, Hoedt nog niet

Dat de match tegen Genk uitgesteld werd naar donderdag, kan Antwerp helpen want intussen heeft Hongla de groepstrainingen hervat. Hij kan dus nog worden klaargestoomd. Ook Quirynen traint weer met de groep – volgende week moet hij wel met de Belgische U19 aan de bak tegen Luxemburg. Hoedt (enkel) heeft nog niet hervat, afwachten dus voor donderdag. (dvd)

***OH Leuven en Union herspelen om 20.30 uur hun stilgelegde wedstrijd van de 13de speeldag in 1B. Door een stroompanne werd die match op 1 november gestaakt bij 0-0.

***AA Gent kan volgende week op bezoek bij AS Roma rekenen op de steun van 2400 fans.

***Cercle trakteert alle fans die zaterdag meereizen naar STVV op een gratis ticket. Enige voorwaarde: in groen en zwart gekleed zijn.