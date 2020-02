Ze zijn jongdement maar hier kunnen Bart (56) en Philippe (62) wel normaal leven: “We praten open over alles en lachen wat af”

Boodschappen doen, koken, tot zelfs de afwas erna. Bij Sint-Jozef doen bewoners met jongdementie het allemaal zelf. Het is al het tweede woon-zorgcentrum in Gent dat een speciale afdeling opent voor mensen met de aandoening. “Vijftigers hebben nu eenmaal andere noden dan hoogbejaarden van negentig. Ze willen boven alles een normaal leven.”

Dat het een groot gemis is in Gent: woonvormen voor mensen met jongdementie. Ze kunnen het bij Sint-Jozef niet genoeg benadrukken. “Nu belanden zij heel vaak in gewone woon-zorgcentra”, zegt ...