Kiest Standard-voorzitter voor vlucht vooruit? “Natuurlijk wist Venanzi van fictieve scoutingopdrachten van Veljkovic”

Standard-voorzitter Bruno Venanzi heeft officieel een klacht ingediend tegen ex-sportief directeur Olivier Renard, ex-trainer Aleksandar Jankovic en spijtoptant Dejan Veljkovic. Die zouden achter diens rug zwart geld hebben opgestreken via geheime constructies. Maar volgens welingelichte bronnen is Venanzi’s verontwaardiging gespeeld: “Hij was perfect op de hoogte.”