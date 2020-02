Situatie in 1B is het meest dramatisch: 81,5 miljoen euro verlies op drie jaar tijd

Vorig seizoen waren de clubs uit 1B samen goed voor een verlies van 38,8 miljoen euro. Erger nog: de afgelopen drie jaar slaagde slechts één club erin om winst te maken en werd er samen een verlies van 81,5 miljoen euro geboekt.

Het zijn de clubs uit 1B die het verlies voor het Belgische profvoetbal nog groter maken. Zo was OH Leuven vorig seizoen ‘goed’ voor een verlies van 13,7 miljoen euro, enkel Anderlecht deed nog slechter. Sinds de lancering van 1B is het verlies enkel maar geëxplodeerd. In 2016-2017 bedroeg het nog 17,1 miljoen euro, in 2017-2018 ging het naar 25,7 miljoen euro en vorig jaar escaleerde dat zelfs tot 38,8 miljoen.

Het is duidelijk dat 1B helemaal niet leefbaar is. De redenen hiervoor moeten niet ver gezocht worden. Enerzijds valt er quasi geen tv-geld te rapen: de acht clubs verdelen samen 6,7 miljoen euro onder elkaar, een peulschil vergeleken met de 73 miljoen euro die de ploegen uit 1A ter beschikking hebben. Anderzijds leidt de degradatie ook tot een daling van de inkomsten uit ticketing en sponsoring. 1B is nu eenmaal een minder attractieve competitie.

Eigenlijk zou een club dan ook de tering naar de nering moeten zetten en moeten snijden in de kosten. Maar dit brengt het risico met zich mee dat het quasi onmogelijk wordt om te kunnen promoveren. Daarom beslissen veel degradanten om de kern uit 1A intact te houden, met een loonkost die eigenlijk enkel in 1A gedragen kan worden. Dat zagen we bij KV Mechelen, dat vorig seizoen in 1B een verlies boekte van 8,2 miljoen euro en meermaals werd geconfronteerd met liquiditeitsproblemen, ondanks de bekerwinst en de titel. Of beter gezegd: omwille van titel en bekerwinst. Die zorgden er immers voor dat er hoge winstpremies moesten betaald worden, waardoor de loonkosten nog meer de pan uit swingden. Maar het vooruitzicht op 1A maakte veel goed.

Speelgoedje

Lukt die promotie niet, dan kan een club met een kapitaalkrachtige eigenaar beslissen om opnieuw zo’n verlies te slikken – zie bijvoorbeeld OHL – of zijn volledige werking schroeien op de leest van 1B – zie bijvoorbeeld Lommel met een verlies van ‘slechts’ 0,3 miljoen euro. In dat tweede geval riskeer je wel om te zakken naar eerste amateurklasse en helemaal in de hel terecht te komen. Een vicieuze cirkel, waaruit moeilijk te ontsnappen valt.

Met andere woorden: de clubs in 1B jagen elkaars loonkosten de hoogte in in hun jacht op 1A, met miljoenenverliezen tot gevolg. Dit leidt ertoe dat ze geen spek voor de bek meer zijn van de gemiddelde Belgische ondernemer en in buitenlandse handen terechtkomen, die een club eerder zien als een prestigieus speelgoedje of een uitstalraam voor buitenlandse voetballers. Een opwaardering van 1B lijkt dan ook aan de orde van de dag.