Anderlecht-spits ‘zonder matchritme’ speelt zeventig minuten in oefenmatch, Roofe bijna terug

Hij speelde de afgelopen vijf maanden amper dertig minuten in officiële wedstrijden, maar Dejan Joveljic (20) moet de komende weken de doelpunten gaan maken voor Anderlecht in de race naar Play-off 1. Antoine Colassin ging gisteren onder het mes en is lang out.

Met zijn zeventien minuten vrijdag op bezoek bij AA Gent verdubbelde Dejan Joveljic, huurling van Eintracht Frankfurt, zowaar zijn aantal speelminuten van de laatste vijf maanden. Maar overtuigen kon de Servische jeugdinternational allerminst. Toch zal hij deze week in de levensbelangrijke clash met KV Mechelen en meer dan waarschijnlijk ook in de komende weken in de spits postvatten bij Anderlecht.

Waarom is de keuze voor Joveljic, ondanks zijn gebrek aan matchritme, zo evident? Simpel: er zijn geen alternatieven. Antoine Colassin ging gisteren onder het mes. De 18-jarige nieuwe chouchou van het Brusselse publiek scoorde drie keer in zijn eerste vier profwedstrijden, maar liep schade op aan de enkelligamenten en kon niet verder. Hij is minstens twee maanden out. De operatie, die gisterenmiddag werd uitgevoerd in Antwerpen, verliep volgens plan. “De chirurg is tevreden”, liet zijn vader optekenen aan enkele Franstalige kranten. Anderlecht hoopt Colassin te recupereren tijdens de play-offs. Of dat Play-off 1 of Play-off 2 wordt, zal zijn opvolger mee bepalen.

Roofe weer op komst

En waar zit Roofe?, vraagt u zich misschien af als het gaat om wie de komende weken in de spits moet lopen bij paars-wit. De Jamaicaan staat al een maand aan de kant met een kuitblessure, maar zou deze week de trainingen hervatten. KV Mechelen komt zaterdag wellicht te vroeg.

Foto: Photo News

Landry Dimata is er ook nog altijd, maar die is nog niet meteen van zijn kraakbeenschade verlost. De 22-jarige Belgische jeugdinternational hoopt – en dat is in het beste geval – eind dit seizoen nog in actie te komen.

Afgelopen zaterdag testte Anderlecht Joveljic alvast eens als spits in een oefenwedstijd tegen het Luxemburgse Dudelange. De Serviër speelde zeventig minuten en liet lang geen slechte indruk. Misschien is hij dan toch fitter dan we denken? Scoren lukte hem niet. Paars-wit won met 2-1 dankzij doelpunten van El Hadj (17) en Guindo (16).

Ook Marco Pjaca speelde een deel van de wedstrijd. De Kroatische huurling van Juventus is in een absoluut noodgeval ook bruikbaar als vervanger van Colassin, maar hij is eigenlijk veel meer flankaanvaller dan centrumspits.