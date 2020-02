Volvo Cars en Geely op weg naar fusie

De Zweedse autobouwer Volvo Cars en zijn Chinese eigenaar Geely overwegen om te fuseren. Een fusie zou van beide merken een “sterke globale groep” maken en de “financiële en technologische synergieën tussen de twee bedrijven versnellen”, luidt het.

Li Shufu, de voorzitter van Geely Holding Group, benadrukt dat “het concurrentieel voordeel en de integriteit” van de verschillende merken – behalve Volvo en Geely zijn dat ook Lynk & Co en Polestar – behouden blijven. Beide bedrijven richten een gezamenlijke werkgroep op om de fusie te bestuderen. Die zal een voorstel doen aan beide raden van bestuur. Een timing is er nog niet.

Geely nam Volvo Cars in 2010 over van het Amerikaanse Ford. Eerder overwogen de Chinezen al een beursgang voor Volvo Cars om geld bij te tanken. Het fusiebedrijf zou noteren op de beurs in Hongkong en later een tweede notering krijgen in het Zweedse Stockholm. Geely heeft al een beursnotering in Hongkong.

Wereldwijd telt Volvo Cars zowat 41.500 medewerkers. De constructeur heeft onder meer een grote fabriek in Gent, waar 6.500 mensen werken. Daar verwachten de vakbonden niet meteen een grote impact. “Maar vandaag weten ook wij nog heel weinig. We hebben geen verdere info gekregen over de fusie”, zegt ACV-afgevaardigde Gino Hautekeete.(krs, blg)