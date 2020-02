Lotus verkoopt miljard speculoosjes in de VS

Lotus Bakeries deed het vorig jaar alweer beter dan verwacht. De omzet steeg 10,1 procent tot 612,7 miljoen euro. Met dank aan Lotus Biscoff – het ‘koekje bij de koffie’, zoals het Lotus-speculoosje in het buitenland heet – en de Natural Foods-merken Näkd, Bear en Kiddylicious.

De grootste absolute groei kwam van Lotus Biscoff, goed voor een groei met twee cijfers. Er was sterke groei op grote markten als de VS, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en China, maar ook kleinere landen als Zuid-Korea, Australië, Spanje, Tsjechië en Zwitserland lusten speculoos.

De Verenigde Staten versterken hun positie als grootste markt. Het aantal huishoudens dat er minstens één keer per jaar Lotus Biscoff koopt, is gestegen tot bijna vijf procent, of circa 6 miljoen huishoudens. “In de grootste consumentenmarkt ter wereld vertegenwoordigt dat 1 miljard koekjes”, klinkt het in een toelichting. Behalve het speculooskoekje scoren ook de speculoospasta en het speculoosijs – dat na België en Nederland vorig jaar ook in de VS, het VK, Frankrijk en Zuid-Korea op de markt kwam – bijzonder goed.

Ook Natural Foods, de poot met natuurlijke tussendoortjes, groeide meer dan 10 procent. Met dank aan Kiddylicious, de in de zomer van 2018 overgenomen Britse producent van gezonde snacks voor peuters. Die cijfers werden nu voor het eerst volledig mee opgenomen in de resultaten.

Dividend verdubbeld in vijf jaar

Ook van het winstfront niets dan goed nieuws: de winst vóór interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen (de recurrente ebitda) steeg 12 procent tot 123,6 miljoen euro. Beter dan verwacht. Netto bleef vorig jaar 75,8 miljoen euro over, ook al 11,6 procent meer dan een jaar eerder.

En daar mogen de aandeelhouders – bij wie uiteraard ook de oprichtersfamilies zelf – van profiteren. “Vorig jaar hebben we beslist om het brutodividend te verhogen tot één derde van de recurrente nettowinst. Daarmee zijn we tot een juiste balans gekomen tussen een degelijke vergoeding voor de aandeelhouders en het herinvesteren van de winst in de onderneming. We zijn dan ook tevreden dat we dit jaar opnieuw een mooie groei van het nettoresultaat kunnen realiseren en op die manier nog meer herinvesteren in de groep, maar ook ons dividend met 10 procent kunnen laten stijgen”, zegt CEO Jan Boone. Het management stelt een brutodividend voor van 32 euro per aandeel, een stijging dus met 10 procent tegenover vorig jaar en ruim twee keer meer dan de 14,2 euro uit 2015.

De goednieuwsshow leidde niet meteen tot een vreugdesprong van het aandeel. Dat koerste ‘maar’ 0,7 procent hoger. Beurswatchers zien twee verklaringen: het aandeel was de voorbije maand al ruim 10 procent gestegen en KBC Securities veranderde zijn koopadvies van ‘bijkopen’ naar ‘houden’. De reden: priced for perfection, lees: de perfecte koers voor een perfect rapport.