Parket start onderzoek naar loslippig jurylid

C.V., een van de twaalf juryleden van het recente Leuvense assisenproces over de vermoorde Julie Quintens (24), wordt eerstdaags verhoord. Dat bevestigt het Brusselse parket-generaal, dat het parket van Leuven de opdracht heeft gegeven een onderzoek te openen tegen haar. Reden: de vrouw in kwestie schond het geheim van het onderzoek. Ze uitte de voorbije dagen op Facebook haar ongenoegen over de beraadslaging tijdens het proces.

“Ik heb de ganse week in de jury gezeten, en ik ben gebroken buiten gekomen”, schreef ze. “Ik wou levenslang (...) Ik heb me moeten verlagen bij de meerderheid. Na vijf uur debatteren lukte het me niet om de meerderheid voor mij te winnen. Ik brak. Ik moest zakken. (...) Gelukkig hebben wij het nog boven de 20 jaar gekregen. (...) Mijn verdict stond vanaf dag één vast. Spijtig genoeg zijn we met twaalf”, aldus de vrouw op sociale media.

Meerdere betrokken partijen spreken schande over haar ongeziene loslippigheid. Maar volgens het parket-generaal is er geen nood aan een nieuw assisenproces over de betreurde schoonheidsspecialiste uit Boutersem.(phu)