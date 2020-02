Coronavirus: nu al meer dan 1.000 doden

De dodentol van het coronavirus in China is opgelopen tot 1.011. Dat blijkt uit nieuwe gegevens van de Chinese autoriteiten. Die kondigden dinsdag 103 nieuwe sterfgevallen aan in de provincie Hubei.

Het totaal aantal doden in de provincie is daardoor op 974 gekomen. Met nog 37 dodelijke slachtoffers in de rest van China en twee buiten China komt het totaal aantal doden op 1.013.

De Nationale Gezondheidscommissie van Hubei heeft ook 2.097 nieuwe gevallen van infectie geïdentificeerd in deze provincie van centraal China, met als hoofdstad Wuhan. In Hubei zijn in totaal 31.728 mensen besmet. Ook is er nog sprake van 16.687 verdachte gevallen. In heel China zijn 42.268 mensen besmet.