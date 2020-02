Terwijl winkels groeien, daalt omzet: “Retailsector rijdt recht op muur af”

In de retailsector blijft de totale winkeloppervlakte toenemen, terwijl de consumptie daalt. Daardoor nemen omzet en ­rendement per vierkante meter af. Het aantal verkooppunten neemt wel af, maar de gemiddelde oppervlakte per winkel wordt groter, vooral in Vlaanderen. Dat somber beeld schetsen onderzoekers van de ULB dinsdag in De Standaard en Le Soir.

In heel België nam de verkoopoppervlakte in tien jaar tijd toe met 1 miljoen vierkante meter, tot 18,8 miljoen. Vlaanderen was goed voor de helft van de stijging. Tegelijk verdwenen in die tien jaar 12.500 verkooppunten. Wat vooral zorgen baart, is het feit dat er jaarlijks 0,5 procent vierkante meter bijkomt, terwijl de omzet per vierkante meter jaarlijks met 0,7 procent daalt. “De retailsector rijdt recht op de muur af”, waarschuwt Dominique Michel, de CEO van handelsfederatie Comeos.

De kledingsector is een van de sectoren met de meest ­tegenstrijdige evoluties. Het aantal verkooppunten daalde fors (-18 procent) terwijl de winkel­oppervlakte sterk steeg (+20 procent). De grote verliezer is de zelfstandige winkel, terwijl de ­georganiseerde handel (geïn­tegreerde winkels en fran­chising) fors meer verkoopruimte toevoegde. Bij de ­meubelverkopers was er netto een daling. Daar leggen zelfstandige winkeliers er massaal het bijltje bij neer. De georganiseerde handel compenseert dat verlies onvoldoende. In de dienstensector valt op dat er bijna evenveel bankkantoren als voedingswinkels verdwenen.

De daling van het aantal verkooppunten leidt tot meer leegstand, niet alleen in de ­steden maar ook in de rand. Dominique Michel roept de gemeenten op om een visie op de winkel­straten te ontwikkelen, in ­samenspraak met de gewesten. Een beter vergunningsbeleid moet soelaas brengen, stelt Michel.