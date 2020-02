Vernoem een kakkerlak naar je ex op Valentijnsdag

Voor wie wrok koestert over die ene vervelende ex heeft de San Antonio Zoo in Texas deze Valentijn de perfecte oplossing. Voor een luttele 5 dollar (4,5 euro) kan je er een kakkerlak vernoemen naar je ex-liefje, en de zoo voert die vervolgens op 14 februari aan een dier op het “Cry Me a Cockroach” event, schrijft CNN.

Voor wie zijn of haar ex nog zwaarder of de maag ligt, heeft de dierentuin nog een ander voorstel: voor 20 dollar (18 euro) voert de zoo een naar je ex genoemde rat aan een reptiel.

Je hoeft bovendien niet in de zoo aanwezig te zijn op het moment dat jouw ex verzwolgen wordt: de San Antonio Zoo streamt het hele evenement live op Facebook. Je krijgt zelfs een certificaat dat je kan delen op sociale media en waarin je de onfortuinlijke ex kan taggen.

Wie geïnteresseerd is kan zich nog tot 13 februari registreren op de website van de zoo.