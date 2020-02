Belgische vrouw (65) komt om het leven bij ongeval: huurauto stort 200 meter naar beneden in ravijn

Bij een verkeersongeval in het Spaanse Árchez (provincie Málaga) is maandag een Belgische vrouw van 65 jaar om het leven gekomen. Dat berichten lokale media. Haar echtgenoot werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De huurwagen van het echtpaar raakte van de weg af en kwam 200 meter lager in een ravijn terecht.