Racisme in The Old Firm tussen Celtic en Rangers: 12-jarige geïdentificeerd als aanstoker

Morelos werd van het veld gestuurd tijdens The Old Firm. Foto: Action Images via Reuters

De Schotse politie heeft een 12-jarige jongen geïdentificeerd als aanstoker van racistische spreekkoren aan het adres van Alfredo Morelos, een Colombiaanse aanvaller van Glasgow Rangers.

De feiten vonden plaats op 29 december van vorig jaar tijdens The Old Firm, de geladen stadsderby tussen Celtic en Glasgow Rangers. De spits van de Rangers kreeg tijdens de wedstrijd allerlei racistische spreekkoren over zich heen. Morelos scoorde niet maar werd in de loop van de tweede helft van het veld gestuurd met een rode kaart. De Rangers wonnen de wedstrijd met 1-2.

De zoektocht naar de aanstoker is inmiddels afgerond, zes weken na de feiten. “Police Scotland kan bevestigen dat een 12-jarige jongen is geïdentificeerd als aanstoker van de racistische gezangen aan het adres van een speler van de Glasgow Rangers tijdens de wedstrijd tegen Celtic van 29 december jongstleden”, aldus een woordvoerder van de Schotse politie die benadrukt dat dit soort feiten totaal onaanvaardbaar zijn en altijd zullen onderzocht worden met als doel de schuldigen te berechten. De identiteit van de minderjarige mag op basis van de Schotse wet niet worden vrijgegeven.