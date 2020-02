En plots zingt iedereen op concert van Stormzy voor... Jan Vertonghen

Er circuleren opvallende beelden van het concert van de populaire Britse rapper (en Lukaku-lookalike) Stormzy maandag in de AB. Daarop is te zien hoe plots Jan Vertonghen wordt toegezongen. “Oooh Jantje Vertongheeeen”, klonk het plots massaal toen de Rode Duivel op het balkon werd herkend.

@JanVertonghen na etentje met Verschueren en Kompany gespot in AB Brussel. Transfer naar RSCA in de maak na woorden met Mourinho? @voetbalnieuwsbe @voetbal24be @voetbalkrant pic.twitter.com/OzHPvdMyIp — FPL_Belgian 🇧🇪 (@FPL_Belgian) February 10, 2020

Hij reageerde ietwat onwennig en genoot nadien van de show van zijn favoriete rapper, maar de aanmoedigingen zullen Vertonghen ongetwijfeld deugd doen. In zijn laatste wedstrijd bij Tottenham, vlak voor de (korte) winterstop in de Premier League, werd hij immers al vroeg in de tweede helft naar de kant gehaald door José Mourinho waarna hij op de bank leek te moeten vechten tegen de tranen.

Er wordt momenteel ook druk gespeculeerd over zijn toekomst. Zijn contract bij Tottenham Hotspur loopt deze zomer af en zijn ex-club Ajax zou zomaar eens de volgende stap kunnen zijn. Ajax-trainer Erik Ten Hag lijkt alvast niet weigerachtig te staan tegenover een terugkeer: “Jan heeft een verleden bij Ajax, we volgen zijn situatie nadrukkelijk”, zei Erik Ten Hag zondag in het Ziggo-programma Rondo. “Van een leeftijdsgrens is hier geen sprake. Als iemand goed genoeg is, maakt leeftijd niet uit. Maar je moet ook kijken naar de positie waarop iemand kan spelen. Als hij beschikbaar is en we iemand nodig hebben op die positie, dan is hij een optie.”

Vertonghen speelde van 2003 tot 2006 bij de jeugd van Ajax en maakte dan de overstap naar het hoofdteam, waar hij in 2012 door Tottenham werd weggeplukt.