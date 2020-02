Het knelpuntberoep van boekhouder

Moeten er nog boekhouders zijn? Absoluut. De accountant/boekhouder is met ruime voorsprong de meest gevraagde groep binnen zowel de financiële functies als in de financiële sector. Boekhouder is vandaag ook een knelpuntberoep.

Voor de lijst met meest gezochte financiële functies enerzijds én de meest gevraagde jobs in de financiële sector (financiën en verzekeringen) vallen we terug op Jobat zelf. Binnen deze categorieën lijsten we de meest gepubliceerde jobs van de voorbije twaalf maanden op. De twee lijsten zijn indicatief, maar geven een goed beeld van wat er leeft op de jobmarkt.

Bij de financiële functies valt de koppositie van accounting op. Voor alle duidelijkheid: zowel boekhouders als accountants staan bedrijven bij met hun boekhouding en met het geven van zakelijk advies. Een accountant is daarnaast ook wettelijk bevoegd voor enkele extra (controle)taken, zoals het uitreiken van een verklaring rond financiële betrouwbaarheid bij de jaarrekening van vennootschappen.

Na de accountant volgt de controller als meest gevraagde financiële functie, gevolgd door administratie en financieel management. Functies rond financieel advies, kostprijsberekening en cash management halen de top tien van financiële functies net niet.

>

Ook IT-functies

Ook in de lijst van meest gevraagde jobs in de financiële sector (=sector van financiën en verzekeringen) staat accounting bovenaan, al is de voorsprong daar in verhouding iets kleiner. Zo duiken in die lijst typische sectorfuncties op zoals de commerciële bankmedewerker, de bankadviseur, de verzekeringsagent en de schadebeheerder verzekeringen.

In de financiële sector worden bijvoorbeeld ook flink wat IT-functies gevraagd. Maar omdat ze eerder versnipperd zijn (van ontwikkelaar en analist tot projectmanager en security-specialist) haalt IT daar de sector top tien niet.

Lees meer...

>

>

>