Waarom bedrijfsbankieren een duurzaam beroep is

Wanneer voerde u voor de laatste keer in levenden lijve een gesprek met uw bankier? De meeste mensen regelen hun financiën tegenwoordig digitaal via een app op hun smartphone. Bedrijven verkiezen daarentegen bankiers van vlees en bloed. Daar maakt de vertrouwensrelatie met de 'Corporate Banker' het verschil.

Julie Hoozee uit het kustdorp Duinbergen werkt voor Belfius met haar team van bedrijfsbankiers, de zogenoemde Corporate Bankers. Ze bezorgen financiële oplossingen voor West-Vlaamse bedrijven met een omzet van 25 miljoen tot zelfs een miljard euro per jaar. Een bedrijfsbankier is een spilfiguur die voortdurend praat en mailt met externe klanten en interne specialisten bij de bank, bijvoorbeeld kredietanalisten.

Met wie ze praat

Een Corporate Banker lijkt wel een beetje een kameleon. Ze past zich aan naargelang de klant een kmo of een multinational is. Haar gesprekspartners variëren van CEO’s, operationele directeuren, personeelsverantwoordelijken, CFO’s, treasury managers, aankopers tot juristen.

Julie Hoozee legt uit: “In grote bedrijven tref je deze diverse specialisten aan. De hoeveelheid aan financiële producten neemt ook toe naargelang de omvang van het bedrijf. Een Corporate Banker praat over kredietverstrekking, bedrijfsobligaties, betalingsverkeer, optimalisering van loonpakketten, leasing of exportfinanciering.”

Werk aan de relatie

De producten waar de Corporate Banker dagelijks mee aan de slag gaat, zijn complex. Bovendien gaat het dikwijls om maatwerk. En in tegenstelling tot de burgers in de samenleving, werken slechts een beperkt aantal klanten met die producten. “Daarom kan je die oplossingen niet automatiseren of allemaal in een app activeren”, vertelt Julie. “De app en de gestandaardiseerde processen helpen om de administratie te vergemakkelijken, maar vervangen het persoonlijke contact niet.”

Corporate Bankers denken mee met de klant, reiken innovatieve ideeën aan, begeleiden hen bij strategische oefeningen of geven advies bij een overname. Die aanwezigheid en bereikbaarheid maken hen tot een echte partner voor de klant. Ze werken constant aan die relatie. “Elk bedrijf kent het telefoonnummer van haar bankier”, aldus Julie.

