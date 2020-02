Jordan Pickford reageert na ‘walgelijke fout’ bij doelpunt van Benteke: “Als nationale doelman lig je meer onder vuur”

Nationaal doelman Jordan Pickford beleeft momenteel niet de leukste tijden. De doelman van Engeland presteert momenteel bij zijn club Everton niet op topniveau en krijgt daarom de volle laag van de Britse analisten. En dat zint hem niet.

Pickford ging afgelopen zaterdag nog in de fout in het met 3-1 gewonnen duel tegen Crystal Palace. Bij het tegendoelpunt van Christian Benteke ging de doelman duidelijk in de fout, iets wat hij achteraf zelf ook toegaf. “Het was een ‘walgelijke’ fout”, klonk het bij Pickford.

Maar dat hij hiervoor zwaar op de korrel wordt genomen, vindt hij er dan weer over. “Volgens mij worden Engelse internationals te fel geviseerd”, ging het verder. “Wij krijgen het hard te verduren maar dat hoort er schijnbaar bij als je international bent. Daar moet je als voetballer dan maar mee leren omgaan. Om de een of andere reden haat iedereen je.”

Na 2?9?3? dagen weet @chrisbenteke weer wat scoren is! ???? pic.twitter.com/RZ0vG8mvoQ — Play Sports (@playsports) February 8, 2020

De nationale doelman laat het echter niet aan zijn hart komen. “Ik probeer als speler de kritiek te negeren. De enige die invloed heeft op mijn prestaties, ben ikzelf. Sommige spelers krijgen wel minder kritiek dan anderen, vind ik. Mijn voorganger Joe Hart werd altijd geviseerd als hij in de fout ging. Ik weet van mezelf dat ik goed genoeg ben voor het nationale team. Bij hen krijg ik complimenten, keer ik terug bij mijn club dan word ik afgekraakt. Het beïnvloedt me niet maar maakt me wel boos. Maar ik weet wat ik kan en blijf doorgaan.”

This chant will never go away for Jordan Pickford if he keeps on making errors ???????pic.twitter.com/EUFZXc8Rd6 — ODDSbible (@ODDSbible) February 8, 2020

Dilemma voor Southgate

Analist Chris Sutton laat het niet aan zijn hart komen. Volgens hem heeft bondscoach Southgate een keepersprobleem. “Pickford is momenteel niet goed genoeg”, aldus Sutton bij BBC Radio. “Dean Henderson, Nick Pope en Ben Foster zijn momenteel beter dan Pickford. Als je Europees kampioen wil worden, moet je de doelman opstellen die het meeste vertrouwen uitstraalt. Pickford was goed op het wereldkampioenschap maar momenteel is hij de mindere van zijn concurrenten. Pickford toont op het veld niet het vertrouwen dat Henderson bijvoorbeeld wel laat zien. En dat zorgt voor een dilemma bij de bondscoach.”

Collega-analist Ian Wright trad Sutton bij. “Pickford is nog steeds de nummer een maar eerlijk gezegd weet ik niet of hij dat nog voor lang zal zijn.”

Jonge fan dolgelukkig

Maar er viel ook mooi nieuws te rapen bij Everton. Zo overhandigde spits Calvert Lewin na afloop van de winstpartij tegen Crystal Palace zijn truitje aan een jonge fan. Die wist met zijn geluk geen blijf.