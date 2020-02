Te veel verkeersdoden door bomen, palen en vangrails: Touring wil meer investeringen

In 2018 was een obstakel buiten de weg de oorzaak van 30 procent van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers. Dat meldt Touring. De mobiliteitsorganisatie wil meer investeringen in een veiliger wegennetwerk. “Niemand verdient het om door een onoplettendheid of verstrooidheid te sterven tegen een boom of verlichtingspaal”, klinkt het.

De cijfers van 2019 zullen pas in juni van dit jaar bekend zijn, maar die van 2018 liegen er niet om: het aantal verkeersslachtoffers dat omkomt tegen een obstakel buiten de weg maakte tot 30% uit van het totaal aantal dodelijke ongevallen. “Ongevallen tegen hindernissen buiten de weg staan op de eerste plaats qua meest fatale en zware gevolgen, nog vóór de zijdelingse ongevallen op kruispunten en frontale aanrijdingen”, zegt Touring. Ook het aantal zwaargewonden door dergelijke ongevallen bedraagt 15% van het totale aantal. “Bomen en palen springen eruit en nemen het grootste deel voor hun rekening, gevolgd door ongevallen tegen slechte vangrails.”

Bots-absorberende palen

Volgens de mobiliteitsorganisatie, die gegevens van FOD Economie StatBel analyseerde, kan het aantal zware ongevallen verminderen door aanpassingen aan de infrastructuur. “Het investeren in vergevingsgezinde wegen, blijft ontegensprekelijk zinvol om het aantal slachtoffers naar beneden te halen. Niet alleen de oorzaken van ongevallen moeten worden aangepakt door sensibilisering, controle en repressie. Ook de gevolgen van een ongeval moeten worden beperkt. Niemand verdient het om door een onoplettendheid of verstrooidheid te sterven tegen een boom of verlichtingspaal”, klinkt het.

“Aanpassen kan met de huidige technologieën zoals bots-absorberende palen en gesloten vangrails rond de bomen en constructies op de gevaarlijkste plaatsen. Deze zijn makkelijk op te sporen van zodra er een degelijke ongevallenanalyse bestaat. Er bestaat een Vlaams handboek met richtlijnen voor vergevingsgezinde wegen”, zegt Touring. “Daar staat bijvoorbeeld in op welke afstand de aan te planten bomen van de weg moeten staan.”