Passagiers zijn quarantaine op cruiseschip beu: “Surreëel dat ik een dodelijk virus heb”

Duizenden passagiers zitten al een week in quarantaine op de Diamond Princess, een cruiseschip waar het coronavirus werd vastgesteld. Intussen is het aantal besmettingen aan boord gestegen naar 136. Passagiers proberen de tijd te doden, maar zijn het beu om in hun kajuit te zitten. “Alsof je in een piepkleine badkamer opgesloten zit”, aldus een 57-jarige passagier. Een Amerikaanse vrouw testte positief op het virus en werd gescheiden van haar echtgenoot: “Surreëel te horen dat je een dodelijk virus hebt, terwijl je je totaal niet ziek voelt.”

De 3.700 passagiers blijven zeker nog tot 19 februari in quarantaine op het cruiseschip, dat aangemeerd ligt in Japan. “Als je denkt aan het aantal dagen dat het nog gaat duren, wordt het deprimerend”, zegt Matthew Smith (57) uit Californië aan de Amerikaanse zender CNBC. “Beeld je eens in dat je opgesloten zit op een piepkleine badkamer.”

De Australische Aun Na Tan zit samen met haar kinderen opgesloten in een kajuit. Ze proberen de tijd te doden door te lezen, zetten regelmatig updates op sociale media en stretchen om “gezond te blijven”. De vrouw uit Melbourne blijft optimistisch en is vooral blij dat ze samen met haar gezin in quarantaine zit.

“Sommige passagiers hebben aparte kamers en kunnen niet bij hun gezin zijn”, legt ze uit in een videoboodschap. “We zijn allemaal samen, we zien elkaar, we weten dat ze veilig zijn en voelen ons prima.” Ze vindt het alleen spijtig dat ze nu het optreden van Queen + Adam Lambert niet zal zien. “We missen veel van het dagelijkse leven.”

