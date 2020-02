Dringend gezocht: gezinnen die zwerfkatjes willen opvangen

Gent - Kat Zoekt Thuis, de grootste hulporganisatie voor zwerfkatten in Gent, is dringend op zoek naar vrijwilligers. Momenteel heeft de vzw 35 opvanggezinnen in de stad maar dat is niet voldoende.

In de winterperiode krijgen we doorgaans veel minder meldingen binnen omdat er geen kittens worden geboren”, zegt Melanie Jaecques, een van de initiatiefnemers. “Maar toch hebben we een wachtlijst. Momenteel staan er maar vijftien katjes op, maar in de zomer kan dat oplopen tot wel honderd.”

De organisatie ving vorig jaar 860 straatkatten op in Gent. Dat is iets meer dan in het jaar ervoor. De Vlaamse sterilisatiewet die er in 2017 kwam, lijkt dus nog geen impact te hebben. “Mensen zetten hun kittens blijkbaar liever op straat dan ze te steriliseren en weg te geven”, zegt Jaecques. “Maar we steunen de nieuwe wetgeving wel. Ze maakt het moeilijker om aan kittens te geraken, waardoor meer mensen katten bij ons of een andere hulporganisatie adopteren.”

Vooral in de Kikvorsstraat en bij het oude station van Gentbrugge duiken veel achtergelaten katten op. Opvanggezinnen nemen katjes tijdelijk in huis en gaan ermee naar de dierenarts voor een chip, sterilisatie, ontworming, ontvlooiing en vaccinatie. Alle kosten, ook voor het voer, worden terug­betaald door de organisatie. Zodra de katten klaar zijn voor adoptie, wordt een advertentie geplaatst op Facebook en op de website.

https://www.katzoektthuis.be/