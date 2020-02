Storm Ciara maakt het programma van Club Brugge nog drukker: acht wedstrijden in 33 dagen

Doordat de storm Ciara afgelopen zondag over het land raasde, kon de topper tussen Standard en Club Brugge niet gespeeld worden. De Pro League verplaatste de wedstrijd naar morgenavond. Voor Club begint met die wedstrijd een erg drukke periode. Hoewel de mannen van Philippe Clement afgelopen weekend geen wedstrijd speelden en dus extra rust hadden, staan er voor de komende 33 dagen acht wedstrijden op de planning.

De wedstrijden volgen elkaar in sneltempo op voor Blauw-Zwart. Na de midweekwedstrijd tegen Standard, ontvangt de leider zaterdag Waasland-Beveren in het Jan Breydelstadion. De week daarop staan met de kraker tegen Manchester United en de thuiswedstrijd tegen Charleroi twee mooie, maar lastige affiches op het menu. Later deze maand mag Club dan op bezoek in het mythische Old Trafford, terwijl het enkele dagen later landskampioen Racing Genk moet bekampen. Met ook nog de stadsderby tegen Cercle en een bezoek aan de Panda’s in Eupen, oogt de aanloop naar de play-offs dus loodzwaar voor de Bruggelingen.

En het programma kan nog drukker worden. Indien Club Brugge zich tegen Manchester United weet te plaatsen voor de achtste finales van de Europa League, komt de teller, met ook nog de bekerfinale tegen Antwerp op 22 maart, op 11 wedstrijden op 40 dagen. Het wordt zaak voor Philippe Clement om zijn spelers fysiek en mentaal zo fris mogelijk te houden.