Kon de moord op Julie Van Espen voorkomen worden? Deze fouten zijn er volgens haar ouders allemaal gemaakt

Antwerpen -

Toen de 23-jarige studente Julie Van Espen op 4 mei 2019 verkracht en vermoord werd door Steve Bakelmans, was die net veroordeeld tot 4 jaar gevangenis voor gelijkaardige feiten. Dat hij de feiten kon plegen, is te wijten aan het hoger beroep dat uiteindelijk liefst 23 maanden op zich heeft laten wachten. De Hoge Raad voor Justitie was daar in december al streng over, maar de ouders van Julie Van Espen doen daar nog een schepje bovenop.