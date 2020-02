Donald Trump neemt rivale Nancy Pelosi op de korrel tijdens eerste speech sinds vrijspraak: “Er was boosheid achter mijn rug”

De verkiezingsstrijd in de Verenigde Staten komt op kruissnelheid en de kandidaten geven overal in het land bijeenkomsten om hun aanhangers op te zwepen. Huidig president en kandidaat om nog vier jaar te regeren Donald Trump gaf maandag voor het eerst sinds hij is vrijgesproken zo’n rally. Hij nam Democrate Nancy Pelosi - die zijn speech vorige week verscheurde - zwaar op de korrel omdat ze hem “afleidde” tijdens de ‘State of the Union’. “Mompelen, mompelen, mompelen”, aldus Trump tegen zijn juichende fans. “Er was wat boosheid achter mijn rug.”