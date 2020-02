Na storm Ciara: sneeuwbuien in Hoge Venen mogelijk, nog steeds rukwinden aan de kust

Na de passage van storm Ciara wordt het overwegend droog in Vlaanderen. Felle windstoten zijn wel nog steeds mogelijk, zeker aan de kust. In de Hoge Venen kan er dan weer wel sneeuw vallen.

Het is dinsdagnamiddag in Vlaanderen veelal droog met mooie zonnige perioden. In de Hoge Venen vallen enkele sneeuwbuien. De maxima variëren van 1 graad in de Hoge Venen tot 7 graden in het centrum van België. Rukwinden tot zowat 85 kilometer per uur zijn nog altijd mogelijk, zeker aan zee. Ook ‘s nachts blijft het op de meeste plaatsen in Vlaanderen droog, bij temperaturen van ongeveer 3 graden in het centrum. Dat meldt het KMI.

Woensdag begint de dag op de meeste plaatsen met brede opklaringen. In de Ardennen is er meer bewolking, met kans op een winterse bui. Later overdag wordt het overal wisselend bewolkt. De maxima liggen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 8 graden aan zee. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het westzuidwesten.

Woensdagnacht zijn er eerst brede opklaringen en is het droog. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe en tegen de ochtend valt er regen over de westelijke helft van het land. Minima van ­1 graad in de Hoge Venen tot 4 graden aan zee.

Donderdag trekt een vrij actieve storing vanaf het westen over het land. Dit gaat gepaard met veel wind, regen en buien. De eerste neerslag valt in de Ardennen onder de vorm van smeltende sneeuw, in de Hoge Venen is dat wat sneeuw. De maxima liggen tussen 2 en 5 graden in Hoog­-België en 7 en 8 graden in Vlaanderen. Er zijn nog altijd rukwinden tot 80 kilometer per uur.

Vrijdag wordt het tijdelijk rustiger. Het is dan vaak bewolkt maar droog, bij maxima van 3 tot 9 graden. Tijdens het weekend wordt het opnieuw onstuimiger en regenachtig, maar wel zeer zacht. De maxima kunnen zondag oplopen tot lokaal 15 graden.