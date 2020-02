Gewezen Brussels gemeenteraadslid aangehouden voor oplichting met verblijfsdocumenten

Gewezen gemeenteraadslid in Brussel Alain Nimegeers zit in de cel op verdenking van corruptie, oplichting en bendevorming. Hij zou mensen in illegaal verblijf beloofd hebben om tegen betaling verblijfsdocumenten te regelen. Naast Nimegeers heeft de onderzoeksrechter nog twee verdachten aangehouden, is vernomen bij het Brussels parket.

Alain Nimegeers was van 2001 tot 2018 gemeenteraadslid in de stad Brussel, eerst voor het FDF (het huidige DéFI), later voor de MR. De zaak ging in de zomer van 2018 aan het rollen nadat de RTBF opnames verspreid had van een ontmoeting tussen Nimegeers en een sans-papiers. Die had het gemeenteraadslid 3.000 euro gegeven, maar had de beloofde verblijfsdocumenten nooit gekregen. Na de onthullingen distantieerde de MR zich van Nimegeers.

Volgens de krant L’Echo zijn er dankzij het gerechtelijk onderzoek nog andere slachtoffers geïdentificeerd.