Na beleggingsfraude met wijn, nu met whisky

Sinds de beurswaakhond FSMA beleggers waarschuwde voor oplichting met zogezegd interessante beleggingen in wijn, proberen oplichters nu hetzelfde met whisky. Dat zegt de FSMA, die beleggers waarschuwt niet in de val te trappen.

De formule is niet veranderd: slachtoffers worden opgebeld door een verkoper die hen beleggingen in whisky aanbiedt. Hij nodigt hen uit om een kijkje te nemen op het onlineplatform voor aan- of verkoop van exclusieve whisky’s. De bedrijven stellen vervolgens voor om flessen te kopen. De koper krijgt de flessen niet, want de bedrijven gaan naar eigen zeggen op zoek naar grote kopers om een mooie winst te behalen.

“Dergelijke beleggingen zijn te mooi om waar te zijn”, waarschuwt de FSMA. “Ondanks alle beloftes recupereren de beleggers hun geld uiteindelijk nooit.”

De voorbije weken werden Belgen gecontacteerd met aanbiedingen van de websites www.epargne-whisky.com en www.whisky-prestige.com. “Wees op uw hoede voor die bedrijven: ze hebben geen enkele vergunning en mogen dus geen beleggingsdiensten aanbieden in België”, zegt de beleggingswaakhond, die ook oproept om zich niet te laten misleiden door een professioneel ogende website. “De oplichters doen er alles aan om een zo ernstig mogelijke indruk te maken.”