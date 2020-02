Minister Geens reageert op kritiek na moord op Julie Van Espen: “Ik blijf ijveren voor een betere justitie”

“Ik blijf ijveren voor een betere justitie en voor de strijd tegen seksueel geweld in het bijzonder.” Zo reageert minister van Justitie Koen Geens (CD&V) in een reactie op de kritische open brief van de ouders van de vermoorde Julie Van Espen.

Toen bleek dat de moord op Julie Van Espen (23) op 4 mei 2019 gepleegd werd door een veroordeelde verkrachter die zijn vonnis in hoger beroep aan het afwachten was, kwam veel kritiek op justitie. De Hoge Raad voor Justitie stelde een onderzoek in en stelde een veelvoud aan fouten vast dat tijdens de behandeling van de zaak gemaakt werd. De ouders van de vermoorde Julie Van Espen zetten dat maandag nog eens kracht bij door hun eigen conclusies: “Julie zou nog geleefd hebben als justitie correct gehandeld had.”

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) dankt de ouders van Julie voor de door hen geïdentificeerde prioriteiten en beschouwingen naar aanleiding van het rapport van de Hoge Raad van de Justitie, laat hij dinsdag weten in een persbericht. Hij zal hen vertrouwelijk een antwoord sturen op de negen punten die zijn als cruciaal ervaren.

“Ik blijf ijveren voor een betere justitie en voor de strijd tegen het seksueel geweld in het bijzonder. Geef de mensen binnen justitie de kracht om samen te werken en geef de politiek de mogelijkheid om hiervoor voldoende middelen uit te trekken. Een injectie is nodig, zonder gaat het niet”, zegt Geens.

