Franse stripauteur Claire Bretécher (79) overleden

De Franse striptekenares Claire Bretécher is maandag op 79-jarige leeftijd overleden, zo heeft haar uitgeverij Dargaud dinsdag bekendgemaakt. Bretécher tekende onder andere voor de Belgische stripweekbladen van Kuifje en Robbedoes.

In de jaren zestig publiceerde de Franstalige tegenhanger van Robbedoes, Spirou, een aantal strips van Bretécher, waaronder “Les Navets dans le cosmo” en “Les Gnangnan”. Het werk van de tekenares kadert in de heropbloei van de stripproductie in de jaren zestig. Haar grote doorbraak liet echter op zich wachten tot in 1973 met “Les Frustrés”, in Vlaanderen bekend onder de titel “De Gefrustreerden”.

Claire Bretécher heeft als tekenares een eigen persoonlijke stijl die vaak het lelijke accentueert, waardoor haar werk soms karikaturaal oogt.