Brusselse werkzoekenden door multinational opgeleid tot cybersecurityspecialist én aangeworven

Brussel - Fujitsu, de Japanse multinational in de informaticasector, heeft samen met Actiris, Bruxelles Formation en Evoliris gezorgd dat twaalf Brusselse werkzoekenden een opleiding hebben kunnen volgen binnen de sector van de cybersecurity. Dinsdag kregen ze hun diploma overhandigd in aanwezigheid van Brussels minister voor Werk, Beroepsopleiding en Digitalisering Bernard Clerfayt (DéFI).

In totaal stelden 140 personen zich kandidaat voor de cursus. Daarvan werden 49 werkzoekenden in overweging genomen op basis van hun potentieel. Na verschillende selectiefasen werden er finaal 12 personen weerhouden voor de opleiding. Het diploma dat de twaalf voormalige werkzoekenden nu in handen kregen, geldt als een wereldwijd erkend certificaat in computerbeveiliging.

Dankzij deze publiek-private samenwerking op het vlak van vorming en rekrutering krijgen de werkzoekenden de kans om zich terug op de arbeidsmarkt te lanceren en dat in een hoogopgeleide sector, klinkt het.

“Het is voor iedereen belangrijk dat we anders gaan rekruteren. Ondernemingen vinden geen talent meer om te groeien en te innoveren, terwijl getalenteerde kandidaten werkloos blijven en hun zelfvertrouwen verliezen”, zegt Alain Rasschaert, hoofd van Entreprise & Cyber Security voor Fujitsu Belux.

Tijdens de intensieve opleiding werden de kandidaten in vier maanden wegwijs gemaakt in onder meer Linux, cybersecurity en hacken. Met succes, want de meeste van hen zijn al door Fujitsu of door een van haar klanten aangeworven.

“Met Fujitsu hebben we een unieke training ontwikkeld in cybersecurity. Eentje die inspeelt op kwalificaties van morgen en op de kwalificaties van een economische wereld die steeds meer digitaliseert”, aldus minister Clerfayt. Fujitsu wil in 2020 een tweede gelijkaardige opleiding organiseren.