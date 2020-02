Fietser (16) levensgevaarlijk gewond na dodehoekongeval met vrachtwagen

Gistel - Dinsdagochtend is in Gistel een 16-jarige fietser levensgevaarlijk gewond geraakt bij een dodehoekongeval met een vrachtwagen. De jongen is afkomstig uit Oostende en was onderweg naar school.

Het ongeval gebeurde rond iets voor negen uur in de Vaartstraat, ter hoogte van de Gistelbrug op het kruispunt met de Keiweg. De 21-jarige vrachtwagenchauffeur uit Roeselare wilde afslaan naar rechts toen het misliep. Terwijl de vrachtwagen stilstaat, staat de fietser rechts voor de vrachtwagen. Wanneer de vrachtwagen vertrekt, kan de vrachtwagenbestuurder de fietser niet zien, waardoor het tot een aanrijding komt. De jongen kwam onder de voorwielen van het voertuig terecht en werd nog enkele meters meegesleurd terwijl de chauffeur zijn bocht neemt. De jongen is zwaargewond overgebracht naar het AZ Damiaanziekenhuis Oostende, zijn toestand is kritiek.